VIDEO – Spagna, una disastrosa alluvione causa almeno 70 morti tra Valencia e Castiglia-La Mancia: treni fermi e strade bloccate, situazione e video

MADRID. Una violentissima ondata di maltempo, con piogge torrenziali che hanno raggiunto e superato i 400 mm in poche ore, ha colpito la regione spagnola della Comunità Valenciana ed altre regioni della Spagna, come Castiglia-La Mancia e Andalusia. Almeno 70 persone sono morte a causa delle inondazioni nella provincia di Valencia, ma ci sono diversi dispersi anche nella Castiglia-La Mancia, nella provincia di Albacete. Già ieri le piogge torrenziali avevano causato pesanti disagi dalle Baleari fino alla zona di Malaga.

Spagna, disastrosa alluvione nella provincia di Valencia: i video

Decine di persone hanno trascorso la notte a Valencia sopra camion o automobili, rifugiandosi in punti rialzati per mettersi in salvo dall’acqua, altre sono rimaste per molte ore intrappolate nei propri veicoli. Questa mattina, secondo quanto riportano i media spagnoli, molte persone sono ancora in attesa dei soccorsi dei servizi di emergenza, che in molti casi non possono arrivare a causa dello stato delle strade e delle infrastrutture. Nella Comunità Valenciana, le piogge sono state particolarmente intense nell’interno della provincia di Valencia. Qui sotto, alcuni video del disastro.

