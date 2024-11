Cosa succede se mangio le emozioni?

Spread the love

Il cibo è spesso più di un semplice nutrimento per il corpo. In molte occasioni, diventa una risposta automatica alle emozioni. Quante volte ti è capitato di aprire il frigorifero senza avere davvero fame, ma solo perché ti sentivi stressato, triste o annoiato? Questo fenomeno, noto come “emotional eating”, è la tendenza a usare il cibo come conforto emotivo.

Azzerare le emozioni con il cibo può sembrare una soluzione temporanea: dolci o snack salati, ad esempio, forniscono una gratificazione immediata, ma nel lungo termine spesso aumentano il senso di insoddisfazione. Questo perché il cibo non risolve le cause profonde che muovono le nostre emozioni e che ci spingono a mangiare. Anzi, questo tipo di esperienza crea un circolo vizioso in cui ci sentiamo in colpa per aver mangiato troppo, alimentando ulteriore ansia e tristezza.

La consapevolezza dei nostri meccanismi è quello che ci aiuta a migliorare i nostri comportamenti, una tecnica molto utile per ritornare in equilibrio è la mindfulness eating, una pratica che ci invita a prestare attenzione, in modo consapevole, al nostro rapporto con il cibo. Invece di mangiare per distrazione o reazione automatica, si tratta di concentrarsi sull’esperienza del pasto: il sapore, la consistenza, l’odore e la soddisfazione che il cibo offre. Mangiare in modo consapevole aiuta a riconoscere e distinguere la fame fisica da quella emotiva, migliorando il controllo su ciò che si consuma.

Inoltre, la mindfulness eating ci insegna a non giudicarci duramente. Quando impariamo a essere presenti nel momento e a rispettare i segnali del nostro corpo, riusciamo a interrompere il legame tra emozioni e cibo, evitando di mangiare per riempire vuoti emotivi.

In sintesi, se “mangiamo le emozioni”, rischiamo di trascurare i veri bisogni del nostro corpo e della nostra mente. La mindfulness eating rappresenta una risorsa preziosa per ritrovare un equilibrio sano tra nutrimento fisico ed emotivo.

Per imparare la pratica è necessario l’impegno in 8 settimane, nelle quali l’esercizio giornaliero diventa un concreto aiuto per il cambiamento.

