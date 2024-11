La delusione – ….“Se qualcuno ti delude non prendertela, era il massimo che poteva offrirti!”

Spread the love

KATIA DELON

E’ capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di trovarsi di fronte ad una delusione, in amicizia, in amore, sul lavoro. La delusione si presenta quando ciò che vogliamo, o ci aspettiamo non coincide con ciò che si verifica nella realtà. Di conseguenza, maggiore idealizzazione degli altri e maggiore è la delusione che viviamo.

In un primo momento si vive disorientamento, incredulità e si soffre. Si assume un atteggiamento di sfiducia verso tutto e tutti, ma anche di dolore. Sembra che non si abbia la forza di reagire, si faccia fatica a recuperare quelle sicurezze che avevamo. Solitamente, le delusioni derivano dalle persone a noi più vicine e il dolore che si prova è reale.

È un sentimento di amarezza che non si supera in breve tempo e cambia anche il modo di affrontarla da persona a persona.

Quanto più una delusione viene percepita come grande tanto più saremo portati a costruire un muro intorno a noi, per evitare di essere “ingannati” nuovamente. La sfiducia nel prossimo però non può durare per sempre, né si può pensare di vivere isolati. Il confronto con gli altri può aiutarci a prendere consapevolezza. Ognuno di noi può infrangere le aspettative degli altri e come gli errori anche la delusione fa parte della vita. Possiamo aspettarci molto dagli altri, ma la cosa migliore è sempre riporre le maggiori aspettative su se stessi. ……Alla fine ci si stanca anche di rimanerci male!