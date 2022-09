Gas, il piano di risparmi del governo: riscaldamenti ridotti di un grado. Impianti accesi 15 giorni dopo e per un’ora in meno

Spread the love

ILANO – “Per ridurre i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi dalla Russia durante il prossimo inverno nonché rispondere alle richieste europee in termini di riduzione dei consumi per il periodo 2022-2023, è opportuno attuare sin da subito misure di contenimento dei consumi nazionali di gas”. E’ quanto si legge nel “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale” del Ministero della Transizione ecologica. Un piano che nelle intenzioni del governo dovrebbe portare a un riduzione dei consumi per 5,3 miliardi di metri cubi di gas. , “considerando la massimizzazione della produzione di energia elettrica da combustibili diversi dal gas (circa 2,1 miliardi di Smc di gas) e i risparmi connessi al contenimento del riscaldamento (circa 3,2 miliardi di Smc di gas), cui si aggiungono le misure comportamentali da promuovere attraverso campagne di sensibilizzazione degli utenti ai fini di un comportamento più virtuoso nei consumi”. (repubblica.it)