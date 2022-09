Kiev, potente esplosione nella zona della centrale nucleare di Zaporizhzhia

Spread the love

Una potente esplosione è stata sentita dopo le 12 nella città di Energodar, nella regione di Zaporizhzhia, dove si trova la centrale nucleare più grande d’Europa.

Al momento la città è senza elettricità.

Lo riferisce Unian che cita il sindaco Dmytro Orlov

“Alle 12,20 di oggi i residenti di Energodar hanno riferito che una potente esplosione si è sentita in città. Subito dopo la corrente elettrica e l’acqua sono state interrotte contemporaneamente”, ha affermato il sindaco sui social. Orlov non ha fornito altri dettagli, aggiungendo solo che al momento sono in corso accertamenti.

Il Ministero della Difesa russo ha affermato che l’esercito ucraino ha sparato usando l’artiglieria per 15 volte nelle ultime 24 ore sulla città di Energodar, nella zona di Zaporizhzhia, sito della più grande centrale nucleare europea, ha riferito l’agenzia di stata statale russa Interfax.

L’Aiea nel rapporto sui risultati della missione nella centrale di Zaporizhzhia ha chiesto di fermare i bombardamenti sull’impianto e nei suoi dintorni per mantenere l’integrità fisica dellimpianto e dunque di stabilire “una zona di sicurezza”. E’ quanto riporta Ria Novosti. (ANSA,it)