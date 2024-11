Leader sì, ma quale?

Spread the love

GIUSEPPE ROTUNDO

Tanti capi. Pochi leader. Un’affermazione che ricorre sovente negli ambienti di lavoro, per stigmatizzare un’assenza di caratteristiche manageriali utili per orientare l’operato dei team a raggiungere obiettivi e risultati. Sono spesso proprio i dipendenti, nelle survey aziendali che vengono loro sottoposte, a denunciare questa carenza.

Dunque benvenuta leadership. Ma con quale stile? Ne esistono diversi, ciascuno utile a guidare un team in situazioni differenti. Lo stile autoritario con cui il leader prende decisioni da solo, senza consultare il team. Utile in situazioni di crisi, dove è necessaria una guida chiara e decisioni rapide, ma soggetto a volte a trasformare la motivazione dei collaboratori in frustrazione. Lo stile democratico coinvolge i team nelle decisioni ascoltando l’opinione dei più. Molto indicato per favorire ingaggio e innovazione ma inevitabilmente esposto al rallentamento dei processi decisionali.

Chi pratica lo stile laissez-faire investe molto sull’autonomia dei collaboratori, purché siano altamente specializzati e competenti, altrimenti il rischio, senza deleghe precise, potrebbe essere la disorganizzazione. La conduzione transazionale poggia su ricompense, laddove le performance siano in linea con gli obiettivi decisi, e sulle punizioni in caso contrario. Da utilizzare in contesti molto strutturati con processi aziendali ben delineati. Il leader trasformazionale è quello che incoraggia la crescita e il superamento dei limiti, ricorrendo spesso alle tecniche del coaching e creando un contesto di lavoro proattivo.

Porta innovazione ma richiede molto impegno e la conoscenza degli strumenti utilizzati. Insomma ogni stile ha i classici pro e contro. Perché un capo sia anche un leader efficace dovrebbe possedere una leadership adattiva che ha come presupposto la conoscenza dei vari stili e come risultato l’utilizzo di quello più idoneo nel contesto in cui opera, dopo aver decifrato le situazioni da affrontare e le caratteristiche dei membri del suo team.