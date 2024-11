Intervento a Cernobbio presso un ristorante per un principio di incendio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 16.45 intervento di soccorso tecnico urgente a Cernobbio in via Garibaldi 5 presso un ristorante per un principio di incendio.

I vigili del fuoco sono stati allertati dai vicini di casa i quali hanno avvistato fumo e fiamme uscire da una finestrella all’interno della corte.

Uno volta entrati dentro l’osteria, chiusa al pubblico, i VVF hanno rinvenuto un pentolino lasciato sui fornelli.

Non si segnalano feriti né intossicati.

In posto due squadre