Strage di Quargnento, la messa per i vigili del fuoco morti nell’esplosione di cinque anni fa

Spread the love

ggi, martedì 5 novembre, Quargnento e Alessandria hanno ricordato Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido, i tre vigili del fuoco che cinque anni fa morirono nell’esplosione della cascina alle porte del paese, innescata dai coniugi Gianni Vincenti e Antonella Patrucco per intascare i soldi dell’assicurazione.

Le celebrazioni sono iniziate in mattinata con una messa nella Basilica di San Dalmazio a Quargnento, a pochi chilometri dal luogo della tragedia, in via San Francesco, proprio a Quargnento. A officiare la cerimonia il cappellano dei vigili del fuoco don Augusto Piccoli e il parroco don Mario Bianchi.

https://www.lastampa.it/alessandria/2024/11/05/news/anniversario_cinque_anni_strage_quargnento_messa_vigili_del_fuoco-14780496