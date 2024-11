VIDEO – terminato il corso per operatori movimento terra

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

UDINE – Terminato il 9 novembre un corso per operatori di movimento terra dei vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia, organizzato dalla Direzione regionale con la collaborazione ed il supporto logistico del Comando di Udine. Nelle due settimane di formazione i 23 discenti dei vigili del fuoco, provenienti dai Comandi di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Ancona, Forlì e Piacenza, hanno operato in campi di addestramento con ruspe, escavatori, e pale cingolate / gommate per aprire varchi, rimuovere le macerie o per creare strade alternative utili a raggiungere scenari emergenziali.