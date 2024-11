Senato –  approvato, in prima lettura, il DDL che introduce modifiche per le forze di polizia, le forze armate e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Spread the love

L’articolo 12 concede al governo una delega per il riordino del corpo dei Vigili del fuoco, senza nuovi costi pubblici, per ottimizzare funzioni e ruoli.

L’articolo 13 specifica il diploma necessario per l’accesso ai ruoli del corpo dei Vigili del fuoco entro la data della prima prova, mentre l’articolo 14 autorizza 54 nuove assunzioni nei Vigili del fuoco tramite graduatorie interne e, durante il Giubileo 2025, sospende il requisito di permanenza in sede per i trasferimenti.

L’articolo 15 reca disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto e della Guardia costiera, prevedendo, a questo fine, di potenziare l’apporto di competenze e di destinare ulteriori unità di proprio personale in questo ambito.