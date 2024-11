Intervento per soccorso persone ed auto bloccate ad Aci Sant’Antonio – soccorsa persona ad Acireale – soccorse persone bloccate sull’autostrada A 18

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

La strada risulta totalmente allagata e le persone intrappolate dentro le loro auto.

Il supermercato adiacente alla strada risulta completamente allagato e le persone all’interno sono state soccorse dai vigili del fuoco intervenuti.

Intervento dei Vigili del Fuoco di Acireale per allagamento e soccorso a persona in un’abitazione in via R. Chinnici ad Acireale (CT)

Intervento della squadra distaccamento di Riposto per soccorso persone ed auto bloccate sulla autostrada A18 al km 56 tra Fiumefreddo e Giarre