Report situazione interventi alle ore 19:00 del 13/09/2022

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

n° 35 interventi conclusi in tutto il territorio della provincia di Catania da inizio turno (ore 8:00)

n° 10 interventi in corso:

La maggior parte riguardanti bonifiche da insetti, apertura porte, 1 incendio sterpaglie contrada Coda Volpe.

Una squadra operativa ancora presente per la bonifica nell’incendio del capannone di una ditta per lo smaltimento rifiuti.

1 intervento per recupero animale zona Etna nord, nei pressi del monte Egitto/grotta dell’Angelo. Ha visto impegnati la squadra operativa di Randazzo ed il Nucleo SAF.

Intervento rilevante di questa mattina riguardante scoppio nella ditta Vaccalluzzo a Belpasso CT