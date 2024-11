Corso di abilitazione all’uso della miscela Decompressiva Nitrox Ossigeno

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dalla settimana del 4 novembre e per le successive 4 settimane, sono stati avviati i corsi DNO (decompressione nitrox ossigeno) che abiliteranno tutti i sommozzatori dei Vigili del fuoco della Sardegna alle procedure decompressive in Nitrox.

Il Comando di Sassari è stato individuato come Polo Didattico: il distaccamento di Porto Torres e le acque di Porto Conte ad Alghero ospitano le attività formative (sia teoriche in aula che pratiche a secco ed in acqua) che consentiranno, secondo quanto predisposto dalla Direzione Centrale per la Formazione, anche ai sommozzatori dei Vigili del fuoco della Sardegna, di seguire le procedure decompressive per mezzo della respirazione di una miscela di gas composta per metà da ossigeno e metà da azoto, definita EAN50. T

ale formazione fornirà la possibilità di prolungare i tempi di fondo e ridurre i tempi di decompressione. Uomini anche provenienti da altri Comandi della penisola, mezzi terrestri e battelli pneumatici, sono impiegati per tutto il mese di novembre per portare a termine le attività formative finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi del Corpo Nazionale. Le immersioni, fino ai 50 metri di profondità, sono effettuate nei suggestivi fondali dell’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana.