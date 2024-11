Esplosione a Città Sant’Angelo: Vigili del Fuoco al lavoro senza sosta per rimuovere le macerie e accertare eventuali vittime

Spread the love

Una forte esplosione è stata avvertita a Città Sant’Angelo intorno alle 18,30 di ieri in contrada Brecciano. un casolare è crollato seguito ad una fuga di gas, forse una bombola a GPL.

Proseguono incessantemente le operazioni di ricerca e rimozione delle macerie nell’abitazione di via Bresciano, devastata da una violenta esplosione verificatasi ieri intorno alle 18.30.

Sul posto sono impegnate numerose squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da unità cinofile e personale specializzato nella ricerca di persone coinvolte in crolli, provenienti dai comandi di Chieti e L’Aquila. Per tutta la notte si è lavorato con l’obiettivo di accertare l’eventuale presenza di persone rimaste intrappolate sotto i detriti.

Questa mattina, i lavori sono stati intensificati grazie all’arrivo del personale del reparto GOS (Gruppo Operativo Speciale) del Comando di L’Aquila, che sta utilizzando macchine operatrici per il movimento terra al fine di accelerare la rimozione delle macerie.

Parallelamente, i tecnici dei Vigili del Fuoco stanno eseguendo verifiche di sicurezza sugli immobili circostanti per valutarne la stabilità e prevenire ulteriori rischi per i residenti. Nel frattempo, sono in corso indagini per risalire alle cause dell’esplosione, con accertamenti di polizia giudiziaria per individuare eventuali responsabilità.

L’intera comunità di Città Sant’Angelo resta col fiato sospeso in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre le operazioni sul luogo del disastro proseguono senza sosta

