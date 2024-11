VIDEO – Attività collaborativa sull’Etna tra i Vigili del Fuoco del reparto volo e personale dell’INGV

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Ieri l’equipaggio del reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania con l’elicottero “Drago 165” ha effettuato il trasporto di materiale tecnico e di personale dell’INGV presso la stazione di rilevamento posta sul vulcano Etna a quota 3400 slm. L’elicottero è decollato dal Reparto Volo VV.F. di Catania alle prime ore del mattino.

Le operazioni di rifornimento ed assistenza tecnica sono state garantite grazie al supporto di un aviorifornitore con personale proveniente dal Reparto Volo VV.F. di Salerno, posizionato presso la piazzola del Rifugio Sapienza ad Etna sud.

Il materiale per le operazioni di manutenzione è stato prima posizionato su una rete appositamente predisposta per questo tipo di interventi e successivamente trasferito in elicottero presso la stazione di rilevamento con l’ausilio del gancio baricentro.

Tale operazione rientra tra quelle previste dalla convenzione stipulata tra VV.F. e Protezione Civile a seguito dell’acquisto di un elicottero ceduto in comodato d’uso ai VV.F. dalla Regione Siciliana tramite il Dipartimento Regionale di Protezione Civile per il potenziamento della rete di prevenzione, sicurezza e soccorso in Sicilia.