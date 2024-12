“Gli infortuni alla mano nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: conoscerli, trattarli e prevenirli”. ISA 16 dicembre 2024

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

La Direzione Centrale per l’Attività Ispettiva e gli Affari Legali, istituita con D.P.C.M. 30 ottobre 2023 n.179, ha avviato un percorso di sensibilizzazione sul ruolo strategico dell’attività ispettiva per il Dipartimento attraverso una serie di iniziative anche nelle delicate materie della sicurezza sul lavoro e della salute.

In tale ottica, l’Ufficio Sanitario per l’attività ispettiva in materia di Igiene e Salute ha organizzato un convegno dal titolo “Gli infortuni alla mano nel Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco: conoscerli, trattarli e prevenirli” che si terrà il 16 dicembre p.v. presso l’Istituto Superiore Antincendi.

I lavori, che si svolgeranno in collaborazione con i medici specialisti in chirurgia della mano dell’Ospedale Israelitico di Roma approfondiranno gli aspetti legati al fenomeno infortunistico nel Corpo Nazionale, con particolare attenzione ai traumi della mano.

L’obiettivo è di informare e formare gli operatori del soccorso in termini di prevenzione, trattamento e riabilitazione in caso di infortunio, attraverso l’applicazione di un modello partecipativo fondato sulla conoscenza dei rischi professionali e la consapevolezza delle proprie e altrui condizioni psico-fisiche e di sicurezza.

Il Convegno sarà registrato e potrà essere seguito da remoto dal sito https://vigilfuoco.tv/convegno-isa.