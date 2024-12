VIDEO – Una gru a torre cade su di un treno della metropolitana di Shanghai in movimento

Spread the love

Una gru è crollata su un treno in movimento pieno di passeggeri in Cina. La trave orizzontale rossa di una gru a ponte si è rotta ed è precipitata sulla ferrovia pochi secondi prima che il treno numero 1143 della linea 11 della metropolitana di Shanghai passasse durante l’ora di punta alle 8 del mattino del 22 dicembre.

Le riprese mostrano il treno che trasportava 1.860 passeggeri e viaggiava a 100 km all’ora sbattendo contro i detriti caduti, che si sono schiantati vicino alla strada sottostante dove c’erano dei macchinisti di passaggio.

Il macchinista ha tirato i freni e i passeggeri sono rimasti bloccati nella carrozza per quasi un’ora prima di essere tratti in salvo senza ferite segnalate. Il filmato mostra le conseguenze dall’interno del treno, dove i vetri rotti dei finestrini in frantumi erano sparsi sul corridoio mentre i passeggeri venivano evacuati.