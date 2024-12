Si schianta con l’auto sulla Vignolese e finisce nel cortile di una casa: lascia i suoi dati e se ne va a piedi

Spread the love

SPILAMBERTO. Spaventoso incidente stradale intorno alle tre del pomeriggio di sabato 21 dicembre lungo la strada Vignolese a Spilamberto. Un incidente che avrebbe potuto portare a conseguenze decisamente serie, ma che per fortuna non ha portato in dote feriti gravi. Chi era a bordo dell’auto, una Mercedes, dopo lo schianto si è anche allontanato dal luogo dell’incidente e ora toccherà alla polizia locale sentirlo per ricostruire quanto successo.

Oltre agli agenti della polizia locale delle Terre di Castell, e a un’ambulanza del 118, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’intera area dell’incidente. La “squadra” dei soccorsi è poi stata completata dagli operai della ditta Boschiva che – allertati dall’Anas – si adoperano in fretta per ripulire la strada resa viscida dall’olio uscito dall’auto.