VIDEO – Maltempo nelle Marche – circa 350 interventi effettuati

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

Sono circa 350 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per l’ondata di maltempo che ha colpito la nostrta regione. Le tipologie di intervento sono quelle già segnalate i precedenza. Oltre alla squadra di Forlì Cesena, che sta operando da ieri nel fermano, si sono aggiunte altre due squadre provenienti dai Comandi del Veneto e della Toscana in rinforzo nel pesarese e sono in arrivo ulteriori due squadre da Ravenna e dal Lazio per l’anconetano.