Progetto Europeo Il progetto rescEU CBRN-DSIM-IT

La Commissione Europea ha finanziato un piano triennale di sviluppo di nuove capacità di risposta alle emergenze europee e nel mondo, per il quale l’Italia ha presentato, con il supporto di ENA, CNVVF e altri partner di eccellenza, un progetto che si è già distinto per innovazione tecnologica e che verrà concluso e mostrato in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Si tratta di una nuova flotta di veicoli tecnologici di grandi dimensioni e in grado di rispondere a emergenze di tipo NBCR. La sede dei Vigili del fuoco di via Corelli 28/A sarà ristrutturata per ospitare la nuova flotta, e per disporre parte della formazione del personale che sarà chiamato a gestirla.

Motorhome rescEU CBRN

Si tratta del veicolo di soccorso più grande in Europa. Reso operativo durante il periodo Covid-19, è un prototipo di laboratorio mobile con posto di comando avanzato per gestire emergenze a grande impatto. Di fatto si tratta di un prototipo che testa impiego di nuove tecnologie come, per esempio, un drone vincolato a cavo che riprende area di un incidente da 60 metri di altezza.

La sua realizzazione ha consentito di formulare il piano rescEU CBRN finanziato nel 2023 tramite fondi europei.