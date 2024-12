VIDEO – 3 persone salvate durante l’incendio in uno storico hotel abbandonato di Los Angeles

Spread the love

LOS ANGELES — L’hotel nel centro di Los Angeles, è stato distrutto da un incendio giovedì mattina.

Oltre 100 vigili del fuoco hanno combattuto l’incendio della struttura, classificato come un’emergenza grave, per quasi due ore senza che si segnalassero feriti.

“La nuvola di fumo era così vicina. Non sapevamo da dove provenisse”, ha detto Faith Ronning, che vive in un condominio di fronte all’incendio. “Le persone negli edifici vicini si sono precipitate fuori con i loro animali domestici e i loro bambini. Non ho mai visto un incendio così grande”.

La squadra antincendio dei vigili del fuoco ha salvato le persone all’interno attraverso le autoscale.

L’edificio di quattro piani nel isolato 1200 di South Hope Street era lo storico Morrison Hotel, divenuto famoso dopo essere stato inserito nell’omonimo album dei Doors del 1970.