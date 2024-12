Anzio, fuga di gas nella notte: evacuata una palazzina

Spread the love

Momenti di preoccupazione, a causa di una fuga di gas, per le persone che vivono in una palazzina a cinque piani in via dell’Acquario, nel quartiere Zodiaco, ad Anzio.

In circa quaranta, la scorsa notte, sono stati fatti uscire dalle loro case.

Ad accorgersi del pericolo alcuni residenti che hanno avvisato i Vigili del Fuoco, i quali hanno fatto scattare l’allarme ai Carabinieri della Compagnia di Anzio.

Sul posto sono state disposte immediatamente le verifiche e, al termine degli accertamenti che hanno rilevato un’alta percentuale di gas, è stato disposto lo sgombero.

I Vigili del Fuoco hanno individuato la fuga di gas in un’intercapedine. Le verifiche sono ancora in corso.

I carabinieri hanno provveduto invece alla messa in sicurezza delle persone. Sono stati attivati il Comune e la Protezione civile.

Le persone sgomberate sono state ospitate dal Comune a Villa Sarsina. I controlli proseguiranno nelle prossime ore. Sarà valutato lo stato di saturazione. Al momento i livelli stanno scendendo e quando la situazione sarà tornata nei normali parametri gli abitanti di questa palazzina potranno far rientro nelle loro case.

CANALE 10