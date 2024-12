VIDEO – 179 persone sono morte nel mortale incidente aereo in Corea del Sud

Spread the love

Tutti i passeggeri e la maggior parte dell’equipaggio a bordo di un volo della Jeju Air sono morti dopo l’atterraggio di fortuna dell’aereo in un aeroporto della Corea del Sud.

In totale, 179 delle 181 persone a bordo del Boeing 737-800; solo due superstiti, entrambi membri dell’equipaggio di cabina, estratti dai rottami in fiamme.

L’aereo è atterrato all’aeroporto internazionale di Muan, nel sud del paese, uscendo di pista e schiantandosi contro un muro in una violenta esplosione.

Il volo 2216 stava tornando da Bangkok, Thailandia, con sei membri dell’equipaggio e 175 passeggeri, molti dei quali erano in vacanza. Famiglie sconvolte si sono radunate in lacrime nella sala arrivi dell’aeroporto, in attesa che i corpi vengano identificati.