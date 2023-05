Operaio travolto dal crollo di una struttura metallica nel Pavese: è grave

Spread the love

operaio 51enne nato a Mortara e residente a Zeme, è rimasto ferito in un incidente sul lavoro nell’azienda agricola della quale è dipendente, in località Cascina Gallona a Ferrera Erbognone. E’ successo nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 4 maggio: erano circa le 14.30 quando sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati in codice giallo dalla centrale operativa di Areu.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Stazione di Mede Lomellina, della Compagnia di Voghera, e gli ispettori dell’Unità di Ats Pavia competente per gli infortuni sul lavoro, che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Anche se le cause sono ancora in fase d’accertamento, dalla prima ricostruzione dell’accaduto l’operaio 51enne sarebbe stato travolto dal crollo di una struttura metallica.

