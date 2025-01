Fuga di ammoniaca alla Frigocaserta di Gricignano di Aversa: muore un operaio di 19 anni

Spread the love

Un operaio è deceduto in un incidente avvenuto oggi nella fabbrica Frigocaserta di Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta: l’uomo si stava occupando della manutenzione di un serbatoio quando ci sarebbe stata una perdita di ammoniaca; i tre colleghi che erano con lui sarebbero riusciti a uscire mentre lui sarebbe rimasto intrappolato. Il corpo è stato individuato e sono in corso le operazioni per il recupero, affidate ai Vigili del Fuoco. L’azienda è la stessa dove, dieci giorni fa, morì Pompeo Mezzacapo: il 39enne, lo scorso 31 dicembre, rimase schiacciato da un muletto che si era ribaltato, inutili i tentativi di soccorso.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 10 gennaio. La perdita di ammoniaca, la cui origine resta da definire, ha generato anche una nube tossica. Secondo le prime ricostruzioni, che restano al momento al vaglio, i quattro si sarebbero trovati all’interno del locale dove si trovano i serbatoi quando ci sarebbe stata la fuga di gas; tre di loro sarebbero riusciti velocemente ad allontanarsi mentre il quarto non avrebbe fatto in tempo ad abbandonare l’area.

Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei Vigili del fuoco di Caserta, tra cui quelle del Nucleo Nbcr, con il supporto di una squadra proveniente anche dal Comando di Napoli. Le operazioni si sono rivelate complicate per via della perdita consistente di ammoniaca che ha reso difficile l’accesso ai serbatoi nonostante l’utilizzo delle tute scafandrate. Soltanto alcune ore dopo i pompieri sono riusciti a raggiungere il serbatoio dove era al lavoro l’operaio e hanno individuato il corpo ormai senza.

