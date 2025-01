VIDEO – Incendi a Los Angeles: Hollywood in ginocchio, devastato l’iconico Sunset Boulevard, 10 morti e 180 mila sfollati

Spread the love

salito ad almeno dieci morti il bilancio delle vittime degli incendi a Los Angeles. Le fiamme assediano Los Angeles in uno scenario apocalittico. Il bilancio di dieci morti è destinato ad aumentare, gli sfollati sono saliti a 180 mila mentre ad altre 200 mila persone è stato intimato di tenersi pronte: l’ordine di evacuazione potrebbe arrivare da un momento all’altro. Migliaia di edifici sono in cenere, tra cui molte ville multimilionarie: vip come Billy Crystal, Diane Warren e Paris Hilton sono tra quelli che hanno perso la casa.

Un altro rogo si è innescato al confine tra le contee di Los Angeles e Ventura, a nord di quello di Pacific Palisades. L’incendio denominato ‘Kenneth’ si sta diffondendo rapidamente, minacciando numerose ville nelle zone collinari di Hidden Hills e Calabasas, località non distanti da Malibu e famose per le mansioni lussuose e isolate, come quella delle Kardashian. Ha consumato 20 ettari di boscaglia in un’ora e mezza, secondo il sito dei vigili del fuoco della California. Il Kenneth è il quinto incendio attivo attorno a Los Angeles: mentre è contenuto il Sunset a Hollywood, restano il rogo nelle Palisades a ovest, sull’Oceano, l’Eaton a est nella zona di Altadena, il Lidia e Hurst fire nella San Fernando valley, a nord.

MetropolitanMagazine