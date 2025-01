Incendio di furgoni a Cisterna di Latina

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco del Comando di Latina sono stati chiamati, nella notte tra il 15 e 16 gennaio, per un incendio avvenuto nel Comune di Cisterna di Latina.

Sul posto, in Via appia nord, la squadra VF del Distaccamento di Aprilia è intervenuta per l’estinzione di un rogo che stava interessando tre furgoni all’interno di una area privata. La prontezza dei Vigili del fuoco è servita a non far propagare le fiamme.

Successivamente, in collaborazione con i Carabinieri della locale stazione, si è effettuato un accurato controllo dell’area per cercare di acquisire elementi utili a stabilire le cause che, al momento, sono sconosciute. Non si registrano persone coinvolte.