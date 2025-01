VIDEO – Trissino, violento incendio in un’azienda specializzata nel recupero di pile e accumulatori

Spread the love

RAINEWS.IT – Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di giovedì a Trissino, nel Vicentino, in una azienda specializzata nel recupero di pile e accumulatori. Il rogo è stato preceduto da una serie di esplosioni. Testimoni hanno sentito un forte boato e poi si è alzata una densa colonna di fumo, visibile a distanza. Le fiamme si sarebbero propagate da un deposito. Al vaglio le cause.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno evacuato lo stabilimento, come pure alcune aziende vicine, a scopo precauzionale. L’incendio è stato circoscritto. Presente anche l’Arpav per accertamenti. Il Comune di Trissino ha invitato i cittadini a chiudere le finestre e a non uscire di casa.