Incidente in via Carso a Como: auto ribaltata, traffico bloccato

Intorno alle 10.40 di giovedì 16 gennaio 2025, un incidente ha coinvolto due auto in via Carso a Como. A seguito dello scontro, una delle vetture si è ribaltata su un fianco, causando momenti di grande apprensione.

Sul posto sono intervenuti prontamente la polizia locale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e liberare la strada. Un’ambulanza della Croce Rossa di Lipomo e un’automedica hanno soccorso le tre persone coinvolte, che fortunatamente non hanno riportato ferite gravi. Gli operatori sanitari hanno comunque effettuato i necessari accertamenti per garantire la sicurezza dei passeggeri.

L’incidente ha causato l’interruzione della viabilità in via Carso, creando disagi alla circolazione nella zona. I lavori di rimozione dei veicoli e di ripristino della carreggiata sono proseguiti fino al ripristino delle normali condizioni di traffico.

