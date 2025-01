Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MONTERUBBIANO (FM) – INCENDIO GARAGE – Alle ore 1.30 circa di questa notte i vigili del fuoco di Fermo sono intervenuti con due autobotti a Monterubbiano per l’incendio di un garage seminterrato con all’interno due autovetture. Sono state necessarie alcune ore di lavoro per spegnere le fiamme, nessuna persona è rimasta coinvolta. L’area interessata dall’incendio è stata messa in sicurezza e al momento non è fruibile.

PORTO SAN GIORGIO (FM) – INCIDENTE STRADALE – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13:50 circa per un incidente stradale tra due auto, una delle quali si è incendiata, nei pressi dello svincolo di Porto San Giorgio in direzione sud. La squadra di Fermo ha spento le fiamme e messo in sicurezza i veicoli coinvolti. Sul posto il personale sanitario del 118 e la polizia autostradale.

