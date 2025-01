VIDEO – Quattro corpi ritrovati nell’incendio del centro commerciale Glodok Plaza di Giakarta

Spread the love

Giacarta. Giovedì i vigili del fuoco hanno recuperato quattro corpi dal centro commerciale Glodok Plaza a Giakarta ovest, dopo che un enorme incendio aveva devastato i piani superiori dell’edificio la notte prima.



Secondo le prime informazioni sarebbero almeno otto le persone scomparse in seguito all’incidente. Glodok Plaza, che è stata un’importante destinazione per lo shopping da quasi 50 anni, è rinomata come il più grande mercato di elettronica del paese.



Satriadi Gunawan, capo dei vigili del fuoco di Giakarta, ha confermato che tutti e quattro i corpi sono stati trovati all’ottavo piano. L’incendio colpì principalmente il settimo e l’ottavo piano, che ospitavano una discoteca e diversi bar.

“Tutti e quattro i corpi devono ancora essere identificati”, ha detto Satriadi, aggiungendo che sono in corso le indagini per determinare la causa dell’incendio.



L’incidente ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza tra gli acquirenti e gli imprenditori, spingendo a chiedere un’applicazione più rigorosa delle norme di sicurezza antincendio negli edifici commerciali.