Nuovo ostacolo per il Ponte sullo Stretto: il Tar accoglie il ricorso dei comuni di Reggio Calabria e Villa San Giovanni

Il ponte sullo Stretto di Messina ha un nuovo ostacolo da superare. Il Tar del Lazio ha dichiarato ammissibile il ricorso che i comuni di Reggio Calabria e Villa San Giovanni avevano presentato contro la Valutazione di impatto ambientale (Via) positiva espressa dal Ministero dell’Ambiente. La commissione aveva dato un parere positivo, pur esprimendo 60 osservazioni a cui si sarebbe dovuto adeguare il progetto di costruzione del Ponte.

Ricorso al Tar contro il Ponte sullo Stretto: cosa succede ora

Il ministero dei Trasporti di Matteo Salvini e la Stretto di Messina, società dello Stato incaricata di costruire l’opera, avevano chiesto che il ricorso fosse giudicato inammissibile. Tuttavia, i giudici del Tar del Lazio non solo hanno rigettato l’istanza di inammissibilità, ma hanno accolto la richiesta delle due amministrazioni calabresi che contestano la Valutazione d’impatto ambientale.

I comuni di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, che si affacciano sullo Stretto di Messina, lamentavano che i loro pareri sull’opera, in quanto pubbliche amministrazioni interessate, fossero rimasti inascoltati.

“Abbiamo letto le due memorie di costituzione presentate dall’avvocatura generale dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i ministri interessati e dalla proponente Stretto di Messina: il profilo della inammissibilità del ricorso per come sostenuto è superato dall’accoglimento del rinvio nel merito al fine di presentare motivi aggiunti sugli atti che si andranno a produrre nel lungo iter fino all’approvazione eventuale del progetto davanti al Cipess”, ha dichiarato la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti.