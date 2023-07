Roma, dal 6/7 This is Wonderland illuminerà il Giardino delle Cascate all’Eur

Spread the love

Dal 6 Luglio al 17 Settembre 2023, This is Wonderland illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur con un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce. Il 5 luglio, alle 19.30, presso il Giardino delle Cascate si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto. All’evento parteciperanno: Titti Di Salvo, Presidente Municipio IX EUR; Angela Cossellu, Amministratore Delegato di EUR Spa; Marco Simoni, Presidente di EUR Spa; Roberto Fantauzzi, Presidente Lux Eventi.

Per tutta l’estate, il famoso parco rimarrà straordinariamente aperto dalle 19.00 alle 2.00 per trasformarsi come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Una rilettura del tutto nuova, quella di This is Wonderland, che prende le mosse dai seguenti quesiti: E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo? Nessuna risposta definitiva ma solo interpretazioni e sensazioni di ogni spettatore che diviene il protagonista della propria avventura e autore di una storia alternativa in cui solo chi sa perdersi potrà varcare la soglia dell’immaginazione.

agenziacult.it