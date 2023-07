Spread the love

La spesa per le pensioni è destinata a crescere in modo progressivo, raggiungendo quota 65 miliardi di euro entro il 2026, anche a causa delle caratteristiche della curva demografica della popolazione italiana.

Il Governo è dunque chiamato a sostenere un’ardua sfida per mantenere gli impegni presi in tema di riforma (nello specifico, su nuove misure sulla flessibilità in uscita) e in tema di revisione degli importi destinati ai pensionati.

https://www.pmi.it/economia/mercati/415627/riforma-pensioni-a-rischio-65-miliardi-di-spesa-entro-il-2026.html?utm_source=tagnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pensioni