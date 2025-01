VIDEO – Almeno 86 morti nella Nigeria centrale dopo l’esplosione di un’autocisterna di carburante

Spread the love

Il bilancio delle vittime dell’esplosione di un’autocisterna di benzina in Nigeria , in cui sono morte alcune persone che si precipitavano a fare rifornimento, è salito a 86, hanno riferito domenica i servizi di emergenza.

Le autorità hanno riferito che sabato un camion che trasportava 60.000 litri (circa 16.000 galloni) di benzina è esploso ribaltandosi su una strada nel centro del Paese. “Il bilancio finale delle vittime dell’esplosione della petroliera è di 86”, ha affermato Ibrahim Audu Husseini, portavoce dell’agenzia di gestione delle emergenze dello Stato del Niger.

“Abbiamo seppellito 86 cadaveri carbonizzati tra le 12:00 di ieri e le 2:00 di notte di oggi”, ha affermato, aggiornando il bilancio precedente a 70. “Ci sono volute 14 ore per seppellire i corpi perché non siamo riusciti a trovare degli escavatori e abbiamo dovuto far scavare manualmente la fossa comune dalla gente del posto.”

Ha affermato che altre 52 persone hanno riportato “gravi ustioni a causa dell’esplosione”. L’esplosione è avvenuta all’incrocio di Dikko, sulla strada che collega la capitale federale Abuja alla città settentrionale di Kaduna. Una folla di persone si è riversata nel punto in cui la petroliera si era capovolta, in cerca di carburante, il cui prezzo è salito alle stelle a causa della crisi economica.