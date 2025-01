Finale, in sei sull’auto fuori strada: grave il conducente, in ospedale anche quattro bambini

Spread the love

FINALE EMILIA. Pauroso incidente stradale intorno alle 19 di ieri in via per Modena a Finale. Un’auto, una Fiat 500, con a bordo una famiglia di sei persone residente a Cento, è andata a sbattere contro una colonna.

Gravissime le condizioni dell’uomo che era al volante. Sull’utilitaria – come detto – una famiglia composta da mamma, papà e da quattro bambini tutti sotto i 10 anni. I soccorritori hanno trovato l’auto, una 500 modello lounge, distrutta nella parte anteriore e appoggiata su un lato dopo essere uscita di strada

Ancora tutto chiarire quanto accaduto in via per Modena, siamo nella località Canaletto, all’altezza dell’incrocio con via Ceresa. Sembra che non siano coinvolti altri mezzi con l’auto finita fuori strada in maniera autonoma. Da valutare se abbia giocato un ruolo anche la nebbia che a quell’ora, in quel luogo, era presente in maniera abbondante.

Subito sono scattati i soccorsi, sul posto diversi mezzi del 118: cinque ambulanze, due automediche. Mentre non è stato fatto arrivare l’elicottero da Bologna. Ad avere la peggio il conducente del mezzo trasportato in gravi condizioni in ospedale dopo le cure sul posto. Lungo via per Modena è andata in scena una vera e propria maxi-operazione di soccorso per aiutare la famiglia centese rimasta coinvolta. Inevitabile lo stop alla viabilità da parte dei carabinieri di Finale: operazione utile per le rilevazioni e per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza. In via per Modena anche i vigili del fuoco.

https://www.gazzettadimodena.it/modena/cronaca/2025/01/21/news/finale-auto-contro-un-platano-grave-il-conducente-feriti-anche-dei-minorenni-1.100649704