Delegazione della Repubblica di San Marino in visita istituzionale al Centro Operativo Nazionale

VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio del 21 gennaio il Centro Operativo Nazionale (CON) dei Vigili del fuoco ha ospitato una delegazione della Repubblica di San Marino composta da una rappresentanza della loro Protezione Civile guidata dall’On. Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile.

L’incontro tecnico è stato aperto dai saluti dell’Ing. Ghimenti, Direttore Centrale per l’Emergenza il quale, dopo aver descritto la sala che li ospitava come il cuore pulsante della gestione dell’emergenza, ovvero il CON, ha illustrato le fasi operative degli interventi evidenziando come il Corpo Nazionale, avendo procedure tecniche e strumentali standardizzate per tutti i Vigili del fuoco dislocati sul territorio italiano, permetta di effettuare le operazioni di soccorso con la stessa efficacia in ogni scenario emergenziale, non solo legato al fuoco.

Il Capo del Corpo Ing. Mannino, nel prendere la parola ha evidenziato come l’emergenza non guarda ai confini e per questo motivo il Corpo Nazionale è aperto a mantenere la collaborazione con i paesi confinanti in termini di soccorso tecnico urgente.

Il Capo della delegazione ha ringraziato e risposto ai saluti esponendo poi lo scopo della loro visita, ovvero non solo mantenere attivi i rapporti già esistenti ma implementarli con corsi di formazione e aggiornamento operativo da parte dei Vigili del fuoco italiani, auspicandone lo svolgimento anche nella scuola di Montelibretti.

L’ing. Mannino ha confermato la disponibilità alla collaborazione sia operativa che istituzionale.

Concluso l’incontro tecnico la delegazione è stata ricevuta dal Capo Dipartimento prefetto Visconti al quale sono state relazionate modalità e tempistiche di intervento relative alla loro realtà.

Il capo Dipartimento nel confermare l’impegno dei Vigili del fuoco nella collaborazione ha voluto sottolineare il ruolo centrale operativo e di coordinamento dei Vigili del fuoco italiani durante gli eventi nei quali sono chiamati a intervenire dalla Repubblica di San Marino.

Lo scambio formale dei doni ha concluso l’incontro istituzionale.