VIDEO – Nave incagliata sul pontile di Marina di Massa, si temono ripercussioni ambientali. La situazione è tenuta sotto controllo dai Vigili del Fuoco e il personale della Capitaneria di Porto e Guardia Costiera

Al porto di Marina di Massa la nave Guang Rong di oltre 100 metri di lunghezza si è scontrata contro la banchina del pontile, che è in parte crollato. A bordo della nave 13 membri dell’equipaggio, tutti portati in salvo.

Oggi il vertice in prefettura di Massa per per fare un punto della situazione sull’incidente della nave Guang Rong, e valutare le conseguenze sull’impatto ambientale. Nella zona del pontile è stato vietato l’ingresso ai non addetti.

L’imbarcazione, battente bandiera cipriota, è solitamente adibita al trasporto di detriti, ed era uscita dal vicino porto di Marina di Carrara in serata quando è rimasta in balia del mare. Nella zona anche questa mattina è presente un nutrito numero di forze dell’ordine.

La situazione è tenuta sotto controllo dai Vigili del Fuoco e il personale della Capitaneria di Porto e Guardia Costiera. Sul posto il prefetto di Massa-Carrara Guido Aprea e il sindaco di Massa. Al momento, l’elicottero Nemo della Guardia Costiera resta in volo sull’area per monitorare la situazione, anche sotto il profilo ambientale, mentre da terra le operazioni sono seguite dalla Guardia Costiera di Marina di Carrara, dal prefetto, dal sindaco e dalle altre forze di polizia e dei vigili del fuoco.

