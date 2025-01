VIDEO – Il jet F-35 cade in picchiata, si schianta al suolo ed esplode:

Spread the love

Un pilota dell’aeronautica militare statunitense stava pilotando un jet da combattimento F-35 in Alaska come parte di un’esercitazione di addestramento quando l’aereo ha avuto un malfunzionamento. Un filmato drammatico mostra il jet che precipita in picchiata alla base aerea di Eielson prima di schiantarsi al suolo, esplodendo in una palla di fuoco. (Vedi il video qui sotto, pubblicato da Sky News Australia.)

Il pilota aveva “dichiarato un’emergenza in volo prima dell’incidente”, secondo AP News . Fortunatamente, è sopravvissuto dopo essere stato eiettato dall’aereo monoposto e ora è in condizioni stabili.