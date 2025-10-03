CROFFI 2025, Castelli Romani Film Festival Internazionali – Lungometraggi

Spread the love

Castelli Romani si preparano a diventare nuovamente il palcoscenico del grande cinema con la 9^ edizione del CROFFI, Castelli Romani Film Festival Internazionale, in programma dal 3 al 10 ottobre 2025. Organizzato dalla Fondazione Punto e Virgola, in collaborazione con i Comuni di Grottaferrata e Ariccia, il CROFFI si conferma un evento culturale di riferimento per la promozione del cinema indipendente, nazionale e internazionale, nella suggestiva cornice dei Castelli Romani.

Il programma quest’anno si presenta ancora più ricco e coinvolgente: il Festival aprirà Venerdì 3 Ottobre al Cinema Alfellini Madison di Grottaferrata con il film “Tu Quoque” di Gianni Quinto con Maurizio Battista, Milena Miconi e Jane Alexander, a seguire la proiezione di “Tutto in 72 ore” di Luciano Luminelli con Kaspar Capparoni, Sebastiano Somma, Jonis Bascir, Debora Caprioglio, Corinne Clery. Inoltre sarà proiettato anche il film albanese “Emily” di Ajola Daja,

Tra gli ospiti della giornata inaugurale Maurizio Battista e Sebastiano Somma, ai due popolari attori sarà consegnato un premio speciale nella suggestiva cornice di Villa Grazioli, dopo aver salutato il pubblico presente al Cinema Alfellini Madison. La madrina della giornata inaugurale sarà la bellissima Nathalie Caldonazzo.

Sabato 4 Ottobre saranno proiettati sempre a Grottaferrata, dalle ore 16: il film bulgaro “Wingless-Senza Ali” di Kiki Iliev, “L’amore che ho” di Paolo Licata con Donatella Finocchiaro, Tania Bambaci, Carmen Consoli, Lucia Sardo e “Reflection in a Dead Diamond-C’era una volta in Costa Azzurra” di Helène Cattet e Bruno Forzani con Fabio Testi.

Mentre Domenica 5 Ottobre dalle ore 18: “Di là dal fiume e tra gli alberi” di Luciano Luminelli con Laura Morante, Massimo Popolizio, Maurizio Lombardi, Giulio Berruti, Sabrina Impacciatore, Matilde De Angelis, “Francesca e Giovanni” di Simona Izzo e Ricky Tognazzi con Primo Reggiani e “Raqmar” di Aurelio Grimaldi con Giuliana De Sio e Leo Gullotta.

Gran finale Venerdì 10 Ottobre a Palazzo Chigi di Ariccia, con la programmazione dei film “A Capodanno tutti da me” diretto da Toni Fornari e Andrea Maia con Massimo Boldi, Massimo Ceccherini, Paolo Conticini, Francesca Manzini, Giucas Casella, Simone Montedoro, Nathaly Caldonazzo, Lallo Circosta. “Poveri Noi” di Fabrizio Maria Cortese con Paolo Ruffini, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Ricky Tognazzi, Maria Grazia Cucinotta.

A seguire serata di gala e premiazione presentata dall’attrice e conduttrice Emanuela Tittocchia, tra l’altro saranno consegnati dei Premi alla Carriera a Barbara Bouchet e Massimo Boldi, mentre la madrina sarà l’affascinante Elisabetta Gregoraci.

Tanti i nomi importanti in giuria presieduta da Tonino Zera: Alain Parroni, Susy Laude, Yvonne Sció, Roberto Ciufoli, Marcello Foti, Giancarlo Scarchilli, Claudio Bigagli, Sofia Bruscoli, Emy Bergamo, Liliana Fiorelli. Mentre Elizabeth Missland sarà la Presidente della giuria stampa.

Ideato da Marco Di Stefano, la direzione artistica per il settimo anno consecutivo è affidata ad Antonio Flamini e l’ufficio stampa a Fabrizio Pacifici.

Si ringraziano i Partners: Acea, Cinecittà S.P.A., FS Ferrovie dello Stato

Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero sino ad esaurimento dei posti ed il programma completo si può visionare sul sito www.croffi.it