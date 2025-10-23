Dà fuoco al condominio (causando la morte di una vicina) per uccidere uno scarafaggio: l’assurda tragedia in Corea

Spread the love

Un gesto dettato dal panico si è trasformato in tragedia nella città sudcoreana di Osan, dove una donna ventenne ha dato fuoco al proprio appartamento nel tentativo di uccidere uno scarafaggio. Utilizzando uno spray infiammabile e un accendino, la giovane ha creato un vero e proprio lanciafiamme improvvisato, scatenando un incendio che ha distrutto il condominio e provocato la morte di una vicina di casa.

Secondo le autorità, la donna avrebbe ammesso di aver già usato in passato lo stesso metodo “artigianale” ritenendolo efficace per liberarsi dagli insetti senza mai rendersi conto della sua pericolosità. Questa volta, però, le fiamme si sono propagate rapidamente, trasformando una reazione impulsiva in un disastro.

La fiammata avrebbe infatti colpito alcuni oggetti infiammabili del suo appartamento, scatenando un incendio incontrollabile. Le fiamme si sono rapidamente estese all’intero condominio, che ospitava decine di famiglie. L’edificio, composto da un piano commerciale e quattro residenziali, è stato completamente devastato prima che i vigili del fuoco riuscissero a domare il rogo.

Nel caos dell’incendio una donna di nazionalità cinese di circa trent’anni, che viveva con il marito e un neonato, ha perso la vita tentando di sfuggire al fumo. Dopo aver affidato il bambino a un vicino attraverso la finestra, la donna ha cercato di mettersi in salvo calandosi verso un edificio adiacente, ma è precipitata nel vuoto. Il marito è riuscito a sopravvivere, mentre otto persone sono rimaste intossicate dal fumo