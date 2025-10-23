giovedì, Ottobre 23, 2025
Attimi di paura a Reggio, auto perde il controllo e sfonda la vetrina di un bar: in prognosi riservata uno dei cinque feriti 

Cinque feriti di cui uno in prognosi riservata. Bilancio pesante per l’incidente che si è verificato ieri sera in via Sbarre inferiori. La traiettoria di una Lancia Y e di un motoveicolo si è incrociato, a seguito dell’impatto il conducente della vettura ha perso il controllo e ha sfondato la vetrina di un bar.

Dinamica che gli agenti della Polizia Urbana stanno ricostruendo anche attraverso le immagini della videosorveglianza. Diverse pattuglie, guidate dal comandante del corpo Salvatore Zucco sono prontamente intervenute, assieme ai Vigili del fuoco, sulla scena del sinistro che ha generato il panico tra gli avventori dell’esercizio commerciale.

Tra questi il trentaduenne che adesso lotta una battaglia importante al Grande ospedale metropolitano.

