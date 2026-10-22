Cavallo scivola sul prato bagnato e finisce in un canale: è stato recuperato con l’autogrù dai vigili del fuoco

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA. E’ uscito dal recinto e, a causa del pendio reso viscido dalla pioggia caduta, è scivolato, cadendo in un canale “cementato”.

Il cavallo, a quel punto, non era più in grado di uscire in maniera autonoma dal corso d’acqua: i proprietari si sono resi immediatamente conto dell’accaduto e hanno allertato i vigili del fuoco.

Complicato intervento di recupero per i pompieri del corpo volontario di Primiero per salvare un equino che, nel pomeriggio di oggi – mercoledì 21 ottobre -, è finito in un canale, appena fuori l’abitato di Transacqua, frazione del comune di Primiero San Martino di Castrozza.

L’animale, che non ha riportato alcuna conseguenza nella caduta, era piuttosto tranquillo: grazie alla collaborazione di una ditta privata, che ha messo a disposizione la propria autogrù, il cavallo è stato imbragato e poi riportato sul prato, per poi essere riconsegnato ai proprietari.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/cavallo-scivola-sul-prato-bagnato-e-finisce-in-un-canale-e-stato-recuperato-con-lautogru-dai-vigili-del-fuoco