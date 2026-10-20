Rischio biomeccanico e stress termico: la UIL FP VVF chiede DPI specifici per le Unità Cinofile

ROMA, 20 OTTOBRE 2026 – Unità Cinofile – La UIL FP Vigili del Fuoco ha richiesto l’attuazione immediata della Circolare DCEMER n. 19/2021 per la fornitura di una divisa tecnica dedicata e specifica per il personale delle Unità Cinofile.

L’attuale dotazione, rimasta inattuata a distanza di tempo, costringe gli operatori a un compromesso inaccettabile tra sicurezza e funzionalità. Il lavoro dei conduttori cinofili in ambienti non antropizzati, boschivi o su macerie comporta movimenti complessi, accovacciamenti ripetuti e un severo rischio biomeccanico dovuto all’assenza di snodi articolari e ginocchiere anatomiche. A ciò si aggiungono i pericoli legati allo stress termico, derivanti da ricerche che durano ore o giorni in condizioni di estrema variabilità climatica e l’inadeguatezza delle calzature attuali sui terreni scivolosi o accidentati.

La UIL FP VVF sottolinea che un’adeguata dotazione di tessuti ad alta tenacia e di elementi strutturali ad alta visibilità non rappresenta un mero comfort, ma un requisito fondamentale per la tutela della salute del lavoratore e un moltiplicatore di efficacia operativa. Per questo motivo è stato chiesto l’avvio di una fase di test sul campo con i prototipi validati dagli Istruttori Nazionali e la definizione di un cronoprogramma certo per la distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale.

https://www.uilpavvf.com/2026/10/20/rischio-biomeccanico-e-stress-termico-la-uil-fp-vvf-chiede-dpi-specifici-per-le-unita-cinofile/