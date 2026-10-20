VIDEO – Ucraina, attacco russo a Rivne: i vigili del fuoco lottano con le fiamme
(LaPresse) Quattro persone sono rimaste ferite lunedì negli attacchi russi nella regione di Rivne, nel nord-ovest dell’Ucraina. Secondo il Servizio statale di emergenza, sono state colpite infrastrutture civili e sul posto sono divampati incendi. Il governatore regionale Oleksandr Koval ha inoltre segnalato interruzioni di corrente in tutta la regione.
Un pensiero su “VIDEO – Ucraina, attacco russo a Rivne: i vigili del fuoco lottano con le fiamme”
I appreciate that your post includes context instead of jumping straight to conclusions. Thanks for sharing it; I will be checking out more of your posts.