martedì, Ottobre 20, 2026
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VIDEO – Ucraina, attacco russo a Rivne: i vigili del fuoco lottano con le fiamme

Il Faro

(LaPresse) Quattro persone sono rimaste ferite lunedì negli attacchi russi nella regione di Rivne, nel nord-ovest dell’Ucraina. Secondo il Servizio statale di emergenza, sono state colpite infrastrutture civili e sul posto sono divampati incendi. Il governatore regionale Oleksandr Koval ha inoltre segnalato interruzioni di corrente in tutta la regione.

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