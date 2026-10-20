Incendio al deposito dei bus ad Alba: fiamme e alta colonna di fumo

Secondo le prime informazioni il rogo avrebbe avuto origine da un mezzo parcheggiato all’interno dell’area, che è stato rapidamente divorato dalle fiamme. Al suo avvio l’autista si sarebbe immediatamente accorto dell’avaria sentendo l’odore di fumo ed è sceso dando l’allarme, in breve tempo è comparso il fuoco.



Nessuna persona è fortunatamente rimasta coinvolta o ferita e sul posto sono giunti anche i carabinieri di Alba per gli accertamenti e i rilievi di rito, escludendo atti vandalici tra le cause del rogo.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco della squadra di Alba, giunti tempestivamente sul posto per avviare le complesse operazioni di spegnimento e per circoscrivere l’incendio, evitando che si propaghi ad altri autobus o strutture adiacenti. In supporto al personale locale, dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cuneo è stato inviato anche un carroschiuma.

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