Canneto in fiamme, il fuoco minaccia un’abitazione



GROSSETO – Un vasto incendio ha interessato un’area di canneto lungo la strada provinciale 108, in località Acquisto, nel territorio comunale di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto, impegnati a contenere il rogo e a impedire che raggiungesse un’abitazione presente nella zona.

L’intervento, condotto con il supporto del personale del Consorzio di Bonifica, ha consentito di fermare l’avanzata delle fiamme prima che raggiungessero l’edificio, scongiurando il coinvolgimento della struttura.

Determinante anche il lavoro degli operatori del Consorzio di Bonifica, che hanno realizzato solchi di contenimento per limitare la propagazione del fuoco e contribuire alla messa in sicurezza dell’area.

Terminate le operazioni di bonifica, la squadra dei Vigili del Fuoco ha fatto rientro in sede.