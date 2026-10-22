VIDEO – Il caccia russo da 40 milioni di sterline si schianta in un’enorme palla di fuoco vicino a un cimitero

Questo è il momento drammatico in cui uno dei caccia Su-30 di Vladimir Putin si è schiantato vicino a un cimitero nell’exclave russa altamente militarizzata di Kaliningrad.

Le immagini mostrano l’aereo, del valore di 40 milioni di sterline, schiantarsi al suolo in un’enorme palla di fuoco nel primo pomeriggio di oggi.

Una colonna di fumo denso e grigio si innalza direttamente dietro un campo disseminato di lapidi commemorative in granito.

Secondo quanto riportato dal Kyiv Independent, l’incidente è avvenuto nel distretto di Chernyakhovsky, nel territorio al confine con la Polonia e la Lituania, tra gli insediamenti di Timofeyevka e Zelyony Bor.