venerdì, Ottobre 23, 2026
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Un’esplosione di zolfo scatena un vasto incendio in un silos per cereali in Iowa

Il Faro

OSAGE – I vigili del fuoco hanno combattuto le fiamme per quasi 10 ore, dopo che una serie di esplosioni di polveri ha innescato una rapida propagazione dell’incendio all’interno della struttura di Osage, rendendo necessario l’intervento di supporto da parte di diversi dipartimenti dei vigili del fuoco.

Mentre il personale di soccorso si preparava a intervenire, una serie di esplosioni di polveri, di minore entità, ha innescato una rapida propagazione dell’incendio nel resto della struttura. È stata quindi richiesta assistenza ai dipartimenti dei vigili del fuoco delle aree limitrofe..

Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di indagine.
Il Dipartimento di Polizia di Osage e l’ufficio dello sceriffo della contea di Mitchell hanno fornito supporto sul posto, gestendo il traffico e monitorando la direzione del fumo per garantire la sicurezza della popolazione.

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