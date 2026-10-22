Jesolo, crolla un albero e travolge la sua auto mentre va al lavoro: muore militare di 46 anni

Un militare 46enne è morto questa mattina (21 ottobre), travolto da un albero mentre si trovava in auto in via Roma Destra a Jesolo, nel Veneziano. L’uomo stava andando al lavoro quando, a causa del maltempo, il tronco ha ceduto e si è abbattuto sul tetto della sua macchina. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, tra cui anche i vigili del fuoco, per il 46enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Jesolo. Sono stati disposti la rimozione e il sequestro dell’intero albero, .

Secondo quanto emerso in seguito, non tutto il tronco del platano si sarebbe abbattuto sul tettuccio del veicolo, ma solo una parte: il lato guida dove il soldato, originario della provincia di Cagliari e residente a Cavallino Treporti (Venezia), era al volante, risulta infatti sfondato. L’auto, successivamente, si sarebbe scontrata anche con un altro albero più avanti. Via Roma Destra, dove è avvenuto l’incidente, è una strada la cui gestione è della Città metropolitana di Venezia.

Dalle prime informazioni, il militare – sposato e con figli – stava percorrendo il tragitto da Cavallino-Treporti verso Jesolo per raggiungere Padova, dove presta servizio, e iniziare il turno di lavoro. Sono in corso accertamenti da parte della Procura per stabilire correttamente la dinamica dei fatti, e se il decesso sia stato effettivamente causato dall’impatto contro l’albero.

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